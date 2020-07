Kökény Attilát januárban ért hatalmas boldogság, akkor született meg ugyanis lányának, Arankának az első gyermeke, így az énekesből nagypapa lett. Nem kellett sokáig várnia a következő jó hírre, ugyanis most kiderült, hogy hamarosan a fiának is gyereke lesz!

"Atiék már öt éve vannak együtt, nagyon boldogok, a születendő pici pedig egy igazi szerelemgyerek lesz. Nehéz időszakon vannak túl, így igazán nagy az öröm, hogy jön a baba. A fiam a turnémenedzserem is, ezért nagyon sok időt töltünk együtt. Egyszer mentünk egy koncertre, amikor hívta a párja, hogy pozitív lett a második terhességi teszt is, ugyanis mint később kiderült, már csináltak egyet otthon közösen. Bár már a negyedik hónapban van a kismama, szerettük volna minél tovább titokban tartani a hírt" - mondta a Blikknek Kökény Attila. "Már három vizsgálaton is azt mondták Attiláéknak, hogy fiuk lesz. Nagyon örültünk ennek a hírnek, és már azt is lehet tudni, hogy a pici is az Attila nevet kapja. Hatalmas büszkeség ez nekem, hiszen ő már biztosan továbbviszi a Kökény nevet, az pedig külön tetszik, a keresztnév is generációról generációra száll" - tette hozzá Attila, aki azért aggódik, hogy nehogy újra komoly legyen a járványhelyzet.