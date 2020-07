Immáron harmadik évada forog a TV2 nagysikerű gasztro-tehetségkutatójának a Séfek séfének,amelynek háziasszonya idén Ördög Nóra lesz. Ekképpen a műsorvezető a hétvégéjét is a stúdióban töltötte, akárcsak a három séf Wolf András, Vomberg Frigyes és Krausz Gábor is. Össze is álltak egy közös fotóra, amelyet később Tóth Gabi férje tett közzé az Instagram-oldalán.

„Vidám vasárnap" – írta a fotóhoz Gábor, melyhez Ördög Nórának is volt némi hozzáfűznivalója.

„Vagy inkább nem kezdenétek főzni posztolgatás helyett, kedves séfek?" - reagált viccesen Nóri.