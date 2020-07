Kozma Orsival interjút is készítettünk a kezelés előtt, amelyben elárulta, hogyan érintette a magánéletét és énekesnői karrierjét a karantén. Bevallása szerint, az első otthon töltött heteket nagyon élvezték a férjével és két kislányukkal, ám ahogyan telt az idő, egyre nehezebben élték meg ők is a bezártságot és az ingerszegény környezetet. Szerencsére, amikor véget értek a szigorítások újra felléphetett kisebb zenei eseményeken és térkoncerteken, amelyeket nagyon élvezett.



A karantént követően annak is nagyon örült az énekesnő, hogy végre újra meglátogathatta a kozmetikusát és sminkesét Beraki-Graff Dórát, aki egy Magyarországon is már elterjedt, ám önálló kezelésként kevésbé alkalmazott eljárást ajánlott neki, hogy az arcbőre rugalmas és életteli legyen.



A mikroáramos kezelés egy olyan technika, amely az arc izmait dolgozza, tornáztatja meg és ezáltal segít az arc fájdalommentes feszesítésben. Egy igazi csodaszer a face lifting területén!



A kezelés már az első alkalom után is látványos, de kúraszerű alkalmazása nem csak feszesíti az arcbőrt, de megemeli a szemöldököt, kisimítja a szem körüli ráncokat, sőt a sötét karikákkal is felveszi a harcot. Nem kell hozzá se tű, se hatóanyag, így ez a kezelés azoknak is kedvére lehet, akik inkább a természetes szépészeti eljárásokban hisznek.