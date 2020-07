Újra a próbák és előadások körül forog az élete Kerényi Miklós Máténak, aki a járvány berobbanása előtt több darabban is remek alakítást nyújtott a közönség legnagyobb örömére. A járvány azonban – mint minden művésznek – neki is keresztülhúzta a számításait. Ezt azonban csak részben bánja. „Nem szeretném túldramatizálni a helyzetet, de sokként ért, amikor a premier előtt nem sokkal le kellett állunk a járvány miatt. Korábban nem tapasztaltam ilyet, hogy zajlanak a próbák, a társulat együtt van, összekapcsolódunk, várjuk a premiert, már ott van a küszöbön...aztán mégsem" – emlékezett vissza erre az időszakra a színész, aki ugyanakkor próbálta kiélvezni a kényszerpihenőt. „Magánéleti szempontból ugyanakkor nagyon jó volt ez az időszak. Otthon lenni, több időt tölteni a családdal, egyáltalán időt nyerni magunknak, magamnak. Egészen átértékelődik ilyenkor, hogy mi a fontos és mi nem. Kevesebbet kéne dolgozni, többet otthon lenni, többet a családdal lenni. Ezt szeretném megtartani a jövőben is, hiszen az, hogy hétvégén össze tud jönni a család, felbecsülhetetlen" – mondta Kerényi Miklós Máté, akinek párja, Kardffy Aisha épp a karantén ideje alatt váltotta valóra a színész egy régi álmát. „Aisha meglepett egy szibériai husky-val, amelyre mindig vágytam, régi nagy álmom volt egy ilyen fajtájú kutya. Loki – akit a Marvel képregényekből ismert, csínytevés istenéről neveztünk el – tüneményes! Rászolgál a nevére, emiatt volt egy pár harcunk, ugyanakkor rengeteg szeretet ad!" – mondta a Sláger Téma műsorvezetőjének, Kalmár Tibornak Kerényi Miklós Máté.