Köztudott, hogy a hetven százalék felett lévő kakaóvaj-tartalmú jó minőségű étcsokoládék a kutatások szerint segítenek egészségünk megőrzésében is. Persze mértékkel, de rendszeresen fogyasztva akár a szélütés elleni védekezésben is segíthetnek. Ha bővebben is érdekel a téma, a TV2 Több mint testŐr műsorából többet is megtudhatsz.