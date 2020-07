Még ma is sokan úgy tartják, ciki ha egy férfi sír, mert az a gyengeség jele. Most azonban meglepő tény derült ki egy kutatás során. Komoly veszélyt jelenthet, ha visszafojtjuk a sírásunkat.

A férfiaknak is szükségük lenne arra, hogy olykor alaposan kisírják magukat, legalábbis ez derült ki egy kutatásból. Ugyanis ha visszafojtják érzéseiket, az akár végzetes is lehet hosszútávon. Így ugyanis az őket ért traumákat nem tudják feldolgozni.

Az Exatlon versenyzője, Böjte Dávid, sokszor tört ki könnyekben a verseny alatt, bár azt mondja, ezeket a pillanatokat inkább megtartotta a volna magának, de nem tartja cikinek a sírást

Feke Pál és Bereczki Zoltán is nyíltan vállalja, hogy olykor ők is itatják az egereket, akár egy film miatt is képesek elérzékenyülni.

Árvai Nóra, pszichológus szerint már gyerekkorban azt nevelik belénk, hogy nem szabad sírniuk a fiúknak, mert akkor nem tartják igazi férfinak őket, ezzel pedig az identitásukban is megkérdőjelezik. A szakértő szerint innen ered a probléma, és sajnos ez a mai napig is fennáll. A sírás elfojtása pedig szorongáshoz, depresszióhoz vezet, aminek súlyos következményei lehetnek.