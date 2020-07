Az énekes és családja Balatonfüreden töltik vakációjukat. Caramel a februári nagykoncertje után a héten lép először a színpadra, ők sokkal biztonságosabbnak érzik, ha külföld helyett ezen a nyáron inkább belföldön nyaralnak.

„Nekünk is voltak terveink. Építkezni szerettünk volna, nyilván most minden számításunkat a vírus keresztbe húzta. Ahogy a második babaprojektet is. Volt egy tervünk, hogy nagyobb otthon és egyebek, de ez most nem jött össze. De nem baj, a legfontosabb, hogy egészségesek legyünk"- nyilatkozta az énekes.