Számítások szerint 16 700 órát volt képernyőn hosszú karrierje során, ezzel a hatalmas számmal rekorder az Egyesült Államokban - írja a Variety.

Az ötvenes években kezdett dolgozni a The Tonight Show–n, majd a The Joey Bishop Show következett. Philbin országos ismertsége a Live! with Regis and Kathie Lee show-val kezdődött. Elsőként ő vezette az amerikai Legyen ön is milliomos!-t, több vetélkedőben feltűnt, de tehetségkutatót is kapott, így az America's Got Talent első évadját.

„Családja és barátai örökké hálásak a mindennapokért, amit vele tölthettek- a melegségéért, a legendás humorérzékéért. Köszönjük rajongóinak és csodálóinak a 60 éves karrierje során nyújtott hihetetlen támogatásáért.." - közölte a tévés családja.