Bochkor Gábor és Lovász Laci mellett, őt is újra hallhatjuk a reggeli műsorokban.

Múlt héten vegyes érzelmekkel fogadták a rádióhallgatók Bochkor Gábor visszatérését. Ahogy, azt mi is megírtuk, a Retro rádió szerződtette Bochit. A kommentelők most azt rebesgetik, hogy Lovász Laci és Bochkor után, Voga János is viszatérhet a reggeli műsorokban - írja a Ripost.