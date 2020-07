Az énekes őszintén mesélt arról, hogy problémái voltak az ivással, sőt az evéssel is. Ed Sheeran mélypontra került 2014-2015-ös világturnéján, amiből azóta sikerült kilábalnia.

A világsztár egy online csúcstalálkozón fedte fel életének egyik sötét időszakát, amikor a turnék során rengeteget ivott, mély depresszióba esett, pánikrohamokkal is küzdött, és utálta a testét.

„Egész éjjel fent voltam, és csak ittam a turnébuszon, ami pont az aréna alatt volt. Nappal aludtam, este kimentem, lenyomtam a koncertet, majd ismét ittam, és visszamentem a buszra. Még a napfényt sem láttam nagyjából négy hónapig" – vallotta be az énekes.

Elárulta, meglehetősen sokat ivott, nem csupán egy pohárkáról volt szó, mert azzal még nem lett volna akkora gond, de két üveggel már annál inkább.

De nem csak az ivással gyűlt meg a baja, hanem az evéssel is. Ed ugyanis gyakran kétszer vacsorázott, emiatt pedig egyre mackósabb lett, és elkezdte utálni a testét – mesélte a BBC-nek.

Szerencsére felesége, Cherry nagyon egészségesen él, ő szeretette meg a vele futást is, és neki hála odafigyel a táplálkozásra, így a testsúlya is jelentősen csökkent. Ezenkívül mára az alkoholt is letette az énekes.