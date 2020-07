Laky Zsuzsinak gyakran vannak látomásai, elmondása szerint már a vírus előtti egy évben maszkot hordó emberekről is álmodott.

Zsuzsi és férje, Dietz Gusztáv a Mokkában meséltek arról, hogy a volt szépségkirálynő női megérzései általában bejönnek. Gusztáv az interjúban azt is megjegyezte - persze viccesen- , hogy boszorkánynak tartja feleségét.

"Például ez a vírushelyzet is. Nem a vírust éreztem meg, hanem nézegettem embereket régen, akik maszkban jártak. És elképzeltem, hogy egyszer majd én is felveszem. Mondjuk, hogy látomás volt" –meséli Zsuzsi.