A férjével boldog házasságban élő, kétgyermekes sztártól horribilis kártérítést követel a volt felesége, amiért a férfi a memoárjában kitárgyalta kettejük kapcsolatát. Elton ezzel megszegte a válási megállapodás feltételeit, így most nagy bajban van -írja a hot! magazin.

A The Sun című brit hetilap információi szerint a 67 éves Renate Blauel pert indított Elton John ellen, miután az énekes a tavaly októberben megjelent Me című önéletrajzában házasságukról is részletesen vallott. Az okiratok szerint Elton inkorrekt eljárása és a könyv megjelenése együttesen elhúzódó mentális egészségi problémákat váltott ki nála. Az asszony emiatt 1,5 milliárd forintnyi kártérítést követel volt férjétől.

Úgy tudni, a 73 éves művész eddig jó viszonyt ápolt exével, és a memoár nem tartalmaz olyan információt, amely ne lett volna köztudott.

"Eltont megdöbbentette és elszomorította Renate kirohanása, különösen mert ő mindig mindenkinek csak dicsérte az asszonyt"

-mesélte a lapnak a művész egyik ismerőse.

"Ha Elton azt mondja, hogy nem volt tisztában az asszony egészségi problémáival, akkor az úgy is van. Nem bántaná meg tudatosan az exét, neki mindene a család! A jelenlegi párjával, David Furnishsel sok éve boldogok, törvényes házasok, nagy szeretetben nevelik két örökbefogadott gyermeküket..."

- fűzte hozzá Elton közeli barátja.