Benkő László állapota válságos. A zenészt másfél hónappal ezelőtt az orvosok visszahozták az életbe, azonban júliusban rosszul lett otthonában, és kórházba szállítását követően kiderült, nagy baj van, ugyanis hónapok óta belső vérzése van.

"Most sajnos elég gyenge, ám ez valahol várható volt, hiszen a rengeteg gyógyszer, amivel kezelik, nagyon megviselte a szervezetét. Bevérzett a gyomra, bevizesedett a tüdeje, most pedig a térdét is operálni kellett"

-mondta a lapnak Benkő László fia, Balázs.

"Egyik intézményből viszem a másikba, s most jelenleg az egyik budapesti kórház belgyógyászatán fekszik. Természetesen rendszeresen látogatom, s igyekszem minden pillanatban mellette lenni, az elmúlt napokban azonban sajnos én is megbetegedtem, belázasodtam, így most nekem sem ajánlott látogatnom őt."