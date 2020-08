A csinos műsorvezető rendszeresen posztol szebbnél-szebb képeket az Instagram-oldalára, a rajongók legnagyobb örömére. Többségében saját magáról tölt fel képeket, de nem ritka, hogy szerelmével állnak kamerák elé.

Most azonban ritka pillanatot következett be, ugyanis híres édesapja, R. Kárpáti Péter, valamint Rebeka ritkán látott testvére, András is szerepelt azon a bizonyos közös családi szelfin:

"Ennek a képnek különösebben semmi apropója nem volt, mindenki fáradt volt, rohanásban, pakolás után, indulás előtt voltunk de egy gyors limonádéra még leültünk a nyugatinál. Sokat nem szoktam róluk posztolni, de ők az én "kiccsaládom " - írja a fotóhoz a fiatal szépség.