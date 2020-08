Chrissy Teigen tíz év után úgy döntött, hogy megszabadul szilikonmelleitől, és visszatér természetes idomaihoz. Át is esett a mellkisebbítő műtéten, ami mégsem hozta számára a várt megkönnyebbülést. A modell még az operáció után is úgy érezte, túl nagyok a cicijei, ráadásul lógnak is. Így újabb plasztikai beavatkozáson gondolkodik.

Úgy tűnik, nem volt elég neki ennyi változás, most hosszú hajától szabadult meg, és váltott bob frizurára. Így teljesen új külsőt kapott. Vajon mit talál ki ezek után?