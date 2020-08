A vakcinafejlesztéssel kapcsolatos nagy remények ellenére nem biztos, hogy valaha megtalálják a tökéletesen hatékony megoldást a koronavírus ellen - nyilatkozta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója.

A WHO vezetőjének beszámolója szerint több fejlesztés alatt álló vakcina van jelenleg a harmadik kísérleti fázisban és bár bizakodó atekintetben, hogy több hatékony oltóanyag is elérhető lesz majd a jövőben, de egyelőre nincs meg a konkrét megoldás és szerinte az sem lehetetlen, hogy soha nem is találják meg azt.

"Nem biztos, hogy meglesz a vakcina, de az mindenképpen példa nélküli, hogy milyen gyors tempóban sikerült elérni az oltóanyag-fejlesztés jelenlegi szintjére, ahol már több kísérleti vakcina a klinikai tesztek végső fázisaiban jár" – mondta Tedrosz.

Annak ellenére, hogy korábban bizakodóak voltak a vírus továbbterjedésével kapcsolatban, a számok sajnos az ellenkezőjét bizonyítják. A baltimore-i Johns Hopkins egyetem összesítése szerint több, mint 18,1 millió ember fertőzödött meg koronavírussal és több, mint 690 ezren lettek a vírus halálos áldozatai.

A WHO-főigazgatója és Mike Ryan vészhelyzeti igazgató felhívta az országok figyelmét arra, hogy az egészségbiztonsági előírások betartása elengedhetetlen, ez vonatkozik a szájmaszk viselésére, a távolságtartásra, az alapos kézmosásra, illetve fontos a folyamatos tesztelés elvégézésére is.