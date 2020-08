Már több, mint 7 éve, hogy úgy érzem megtaláltam az utam, azt a sportot és hivatást, amit teljes odaadással és alázattal végezhetek minden egyes nap - kezde közösségi oldalán Sáfrány Emese.

A légtorna számára nem csupán hobbit és szenvedélyt jelent, Emese ebben találta meg a hivatását is és gyakorlatilag a függőjévé vált.