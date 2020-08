A divat szótárában akad néhány olyan kifejezés, amelyek újra és újra visszaköszönnek az idők során, ám amelyekről nem biztos, hogy mindenki pontosan tudja, hogy micsodák.

Pliszírozott

A pliszé nem más, mint amikor az éles, párhuzamos hajtások szorosan követik egymást.Nagyon dekoratív és izgalmas megoldás, nem is csoda, hogy évezredek óta ismeretes ez a technika. Már Egyiptomban is alkalmazták a kelmehajtogatásnak ezt a típusát, de közkedvelt volt a középkorban és az azt követő időkben is, gondoljunk csak a 17. századi festményeken látható hatalmas körgallérokra, kézelőkre, de jó példa rá a skót szoknya vagy a magyar népviselet is.

Mostanában ismét virágkorukat élik a pliszírozott szoknyák, amelyek ma már jól hőrögzíthető anyagokból készülnek, így mosás után sem kell órákon keresztül a vasalódeszka fölé görnyedve hajtogatni.

Peplum

A peplum szintén egy olyan divatjelenség, amely egyáltalán nem új keletű. A régmúltban rövid, szoknyához hasonló, férfiak által is hordott öltözetet jelentett, ma pedig a derékrészen körbefutó fodros rátétet, amely megtalálható felsőkön, szoknyákon, blézereken, de még ruhákon is. A 2010-es évek elején robbant be újra a köztudatba ez az igazán nőies ruhatoldalék, amely még egy egyszerű, fekete topnak is romantikus hangulatot tud kölcsönözni. Előnyös azoknak, akik apró pocakkal rendelkeznek vagy homokóra alakot szeretnének maguknak varázsolni, aki azonban csípőben erősebb, inkább ne válasszon ilyen típusú ruhákat.

Boleró

A boleró rövid, elől nyitott, gombolás nélküli, rövid kabátka, amely szintén reneszánszát éli. Eredetileg a spanyol bikaviadalok matadorai viselték ezt a derék felett végződő ruhadarabot, manapság azonban a női gardrób egyik elengedhetetlen eleme. Remekül illik alkalmi öltözékekhez, mint egy koktél- vagy esküvői ruha, hiszen apró mérete miatt nem vonja el a figyelmet, ugyanakkor eltakarja a vállat például a templomban vagy melegít egy karácsonyi partyn. Stílusban szinte minden megjelenéshez jól passzol, attól függően, hogy csipkéből, szőrméből vagy egyéb nemes anyagokból, esetleg hétköznapi pamutból, netán farmerból készült.

A divat jön és megy, ám ha megy is, az nem jelenti azt, hogy örökre eltűnik, csupán annyit, hogy kicsit megpihen, hogy aztán újult erővel térjen vissza és meghódítsa ismét a boltok és a szekrényeink polcait.