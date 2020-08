Másfél év után döntött a válás mellett Nacsa Olivér és Somossy Barbara, ennek már 10 hónapja. Úgy tűnik, a humorista nem szomorkodott nagyon sokáig, ugyanis máris ráatlált a szerelem egy fiatalabb lány személyében. A Budavári Palotakoncerten jelentek meg kéz a kézben. Habár nem keltettek nagy feltűnést, a meghívott vendégek mindegyikének feltűnt, hogy nagyon boldogok együtt. Nacsa Olivér azonban óvatos, még a barátainak sem mutatta be Esztert.

"Még nekünk, a barátainak sem mutatta be hivatalosan az új kedvesét, Esztert, de mesélt már róla. Olivér most nagyon óvatos, hiszen bár boldog a barátnője mellett, nem szeretne semmit sem elkapkodni. Vár a nagy bejelentéssel, ráadásul még friss az egész kapcsolat, alig pár hónapja randevúznak. Már voltak együtt külföldön nyaralni, és a Balatonhoz is gyakran járnak le. Olivér szeretné megóvni Esztert, aki abszolút civil életet él, és szeretnék is, ha ez így maradna. Nem csoda, hogy szerelmi életével most egy kicsit a háttérbe húzódna, ugyanis előző kapcsolatától hosszú hónapokig volt hangos a sajtó" - mondta a Blikknek az ismerős.

A húszas évei végén járó Eszter egy multinacionális cégnél van komoly pozícióban, értékesítési és marketingmenedzser.