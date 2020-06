Somossy Barbara a Duna Televízión debütált műsorvezetőként a Balatoni nyár című műsorban. Nacsa Olivér volt felesége most csakis a munkára koncentrál, egyelőre nem keresi a szerelmet.

Barbi és Olivér tavaly ősszel váltak el egy év házasság után. A sztár most a Balatoni nyár című műsorban próbálhatja ki magát műsorvezetőként, és borzasztóan örül a lehetőségnek. Azt mondja, jelenleg nem is lenne ideje egy párkapcsolatra.

„Azóta a munkám a párkapcsolatom meg a szerelmem is, és ebben semmi túlzás sincsen. Boldogan élek a tévézésnek, és ami szabadidőm marad, azt a családommal és a barátaimmal töltöm. Úgy hiszem, akkor találok majd rá a másik felemre, amikor az az út is kitisztul előttem. Nem görcsölök. A Balaton partján nem is tudnék" – mesélte Barbi a Blikknek.