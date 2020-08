"Múlt hét elején hajnalban hasmenésre ébredtem. Valami rosszat ettem, gondoltam. De nem. A hasmenés 12 órán át tartott. Délután már tudtam, hogy nem kaja, hanem valami vírus. Levert voltam. Lázam nem volt. Nem jártam külföldön, nem érintkeztem olyannal, akiről azóta kiderült volna, hogy koronavírusos. Felléptem szabadtéren, és utána fényképezkedtek velem, álltam sorban büfében, fürödtem a Balcsiban – éltem és dolgoztam, ahogy mások. Hívtam az orvosomat, hogy megtudjam, mennyi az esélye a COVID-nak, és azt is tudtam, hogy nála lehet tesztet csináltatni.

„Pont neked?" – kérdezte félig meglepődve, félig nevetve. Ő is azt tanácsolta, amit a hivatalos közlemény: ha a COVID elsődleges tünetei mutatkoznak, akkor háziorvoson keresztül ki tudom hívni a fehér ruhás embereket, akik garatváladékot vesznek, de a hasmenésnek ezer más oka is lehet, ráadásul a gyors vérteszt korai akut szakaszban még nem is tudná kimutatni, mert az antitestek megjelenéséhez 7-10 nap kell – figyeljem az egyéb tüneteimet, maradjak nyugiban, és ha akarom, jövő héten már lehet csinálni vértesztet. Figyeltem a tüneteimet. mértem a testhőmet. A gyomrom egy hétig nem jött rendbe. Délutánra minden nap elfáradtam. Hőemelkedésem sose volt. Közben győzködtem magam, hogy ez nem az, miért lenne az, én aztán nem leszek az az ember, aki egyet köhint, és máris beparázik, óvatos vagyok, de nem hipochonder, hasmenést bármilyen vírus tud okozni, sőt. Valószínűleg rossz helyen kortyoltam bele a Balatonba. És közben elmentem fellépni. Találkoztam a nagyival. Forgattunk a Dumaszínházas kollégákkal. Fotózást szervezett a Comedy Central. Nekik nem szóltam a dologról semmit, hiszen még magamat is lebeszéltem róla, nem akartam fölösleges pánikot kelteni, miért is. Így telt el egy hét. Ezen a héten – az első hascsikarás után 10 nappal – csináltam vértesztet. Maga Dr. Szlávik János segített. Több barátom ott volt velünk. Nekik akkor mondtam meg az azóta rendbe jött gyomorbántalmamat és a titkos aggodalmamat. Nagyon hosszú volt az a negyed óra, mire megjelent a csík a teszten.Minden jelenlévő átgondolta a következő két hetét. Én pedig az elmúlt hetemet is. Hány emberrel találkoztam. Kik álltak a Balcsin a büféhez a sorban előttem és utánam. Hogyan fogtam kezet a nagypapával, és adtam puszit a nagymamának. Kikkel fényképezkedtem fellépés után, és kikkel érintkeztem korábban, akiktől elkaphattam. Kiket fogok értesíteni, és milyen láncolatok indulhattak el belőlem, pont belőlem.Aztán a teszten megjelent a csík.

Három rovat van a teszten: IgG, IgM és C. Volt-e fertőzésem, van-e aktív fertőzesem, és a kontrollcsík.

Csak a kontrollcsík jelent meg. Sem az IgG, sem az IgM mező nem színeződött el. Szlávik doktor megerősítette, hogy negatív vagyok. Nincs és nem is volt fertőzésem.

A történet tanulsága számomra: bár próbáltam győzködni magam, hogy egy kis vírusos hasmenés és láz nélküli levertség még nem COVID, ahogy két köhintés sem az, őszintén szólva nem sikerült meggyőznöm magam. Amíg a teszt el nem készült, végig volt némi bűntudatom, ahányszor emberek közé mentem. Próbáltam altatni a lelkiismeretemet: sok mindentől lehet hasmenésem, nem maradhat el előadás, 4 méterre vagyok a közönségtől, le van szervezve a Comedy Centrallal egy fotózás stúdióstul-stábostul, sok szereplővel, amit nem lehet csak úgy áttenni, satöbbi, satöbbi, de sajnos nem az a típus vagyok, aki le tudja lőni a lelkiismeretét. És lám, a végén nekem lett igazam, nem vagyok beteg, hogy is lennék, honnan is kaptam volna el, mégis – most valószínűleg elmondhatatlanul haragudnék magamra, ha azokat az embereket, időseket és ismeretleneket, hátamat lapogatókat és gyanútlanokat, akikkel az elmúlt tíz napban találkoztam, végigfertőztem volna.

Konklúzió: hívhattok paragépnek, de ha legközelebb megint gyanús tünet jelentkezik, el fog maradni egy-két előadás, még akkor is, ha végül kiderül, hogy alaptalanul. Le lesz mondva egy-két meeting vagy forgatás, még ha sokba kerül is. Mert mások belém vetett bizalma és biztonsága ezeknél sokkal de sokkal többet ér.Ja, és megpróbálok 10 naponta teszteltetni."

-írta a teszt fotója mellé KAP.