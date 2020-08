Az esetek többségében egy kutya és egy gyermek között nagyon szoros kötelék alakul ki. Ettől függetlenül nagyon nehéz meghatározni, melyik a legjobb kutyafajta a gyermekek számára, ez ugyanis nem csak a kutyától függ, hanem attól is, hogy a gyermek hogy áll hozzá a négylábúhoz, és hogyan működik kettejük között a kémia.

Amellett, hogy a kutya a maga játékosságával jó társaságot, ezzel együtt pedig szórakozást biztosít a gyermekeknek, megtanítja őket a felelősségválallásra, a gondoskodásra és az együttérzésre, így a pszichés fejlődésére hosszútávon mindenképp jótékonyan hathat egy háziállat.

De milyen szempontok alapján válasszunk?

Érdemes olyan kutyafajtát választani, amely stabil idegrendszerrel és jó temperamentummal rendelkezik. Emellett érdemes szem előtt tartani azt is, mennyire nyugodt, tanítható, mekkora a mozgásigénye, mennyire hullik a szőre, vagy éppen mekkora a felnőttkori mérete. Bár a választás anyagi helyzettől is függ, és a kutyus természete állatonként változhat, van néhány családbarát fajta. Lássuk, melyek ezek:

1. Mopsz

Bár a kissé nyomott arcú, ráncos, röfögős mopsz külseje alapján nem a legvonzóbb, rendkívül játékos és aktív kutyus. Ez a rövidszőrű, kistermetű kutyus nagyon jó lakáskutya, és meglepően intelligens: a gazdi mindennapjait egyértelműen eseménydússá teszi.

2. Labrador retriever

A labrador nem csak Magyarországon, de a világon is az egyik legelterjedtebb és legnépszerűbb nagytestű kutyafajta. A labi egy nagyon stabil temperamentumú, nyugodt kutyafajta, nem véletlen, hogy terápiás kutyaként is gyakran használják. A labrador nagyon ügyesen bánik a gyerekekkel, és nagyon tud ragaszkodni a családhoz. Keveset ugat, szinte mindenkivel barátságos, sőt megfelelő szocializáció mellett macskákkal és egyéb háziállatokkal is jól kijön.

3. Beagle

A beagle állandó mozgásban tartja a családot: nagyon barátságos, aktív, boldog, és okos kutyafajta. Ezek a négylábúak élvezik az emberek társaságát, és más kutyákkal is jól kijönnek. A beagle egy közepes termetű, lakásban és udvaron is jól tartható állatfajta, amely pajkossága ellenére szinte bármilyen helyzetben szófogadó és nyugodt tud maradni.

4. Bischon (Bischon Bolognese, Bischon Havanese, Bischon Frisé)

A plüssmaci kinézetű bischonok nagyon barátságosak, bújósak és bájosak: tündéri lényükkel szinte bárkit egy pillanat alatt elvarázsolnak. A bischonok nagyon sokoldalúak, akik imádják a szeretetteljes környezetet, és szinte folyamatosan azon vannak, hogy viszonozzák a gondoskodást. Kedves kutyusok, akik jól kijönnek a gyerekekkel is, nagyon játékosak és könnyedén taníthatóak.

5. Spániel

A spánielek nagyon vidámak és szeretetteljesek. Imádnak a gyerekekkel játszani, és aktívan részt vesznek a családi tevékenységekben, legyen szó szinte bármiről. A Cavalier King Charles spániel óriási bizalommal van mindenki felé, hihetetlenül érzékeny és empatikus. Ha úgy érzi, szomorúak vagyunk, azonnal jön, és megvigasztal. Tökéletes választás kisgyermek mellé!