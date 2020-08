Kiszel Tünde és Donatella mostanában sokszor látható együtt, ráadásul újabban sokat is pózolnak egymás társaságában. Nemrég például egy esküvőre voltak hivatalosak, ahova mindketten olyan pompás szerelésben érkeztek, mintha két díva jelent volna meg. Készítettek is egy közös képet, amelyen mindkét hölgyemény dekoltázsa megvillant - ezzel pedig el is bűvölték a követőket.

Most azonban magasabbra tették a lécet, ezúttal ugyanis mindketten bikinire vetkőztek, és egy medence partjáról töltötték fel a közös fotót. Meg kell hagyni: anya és lánya bomba formában vannak.