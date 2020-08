Közösségi oldalain folyamatosan tájékoztatja az egykori műsorvezető a rajongóit arról, Amerikában milyen a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet. Legutóbbi posztjában azt mutatta meg, a gyermekei hogyan kezdték el az iskolát így, hogy nem lehet bejárni.

"Kisfiam megkapta a laptopját és élete elsõ matekkönyvét a sulitól. 5 évesen most kezdene a helyi általános alsóban /iskolaelõkészítõ-óvodai csoportban/. Helyette otthontanulás van, reggel 8-tól fél 2-ig. Az új tanító a gépbõl szól hozzá és az új gyerekekkel is így ismerkedik. Itt gubbasztok csendben mellette a szõnyegen, hogy ne érezze magát egyedül, elválasztva mindazoktól, akiket ismer. Nem érti még, miért nem játszhat a testvérével és nézhet pizsiben, kakaóval a kezében mesét, ahogy egész nyáron. A nõvére a saját szobájába zárkózva, szintén tanul, 8.30-tól 14 óráig. Õ is most kezdett volna egy nagyobb iskolában (middle school). Nehezen, de csak belerázódunk majd ebbe az egészbe, és reméljük, nem ilyen lesz a teljes tanévünk" - írta.