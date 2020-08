Lassan véget ér az augusztus és a 3 éveseknek megkezdődik az óvoda. A tavaszi karantén és a nyári korlátozások miatt sok szülőben rengeteg kérdés kavaroghat még az óvodakezdéssel kapcsolatban, hiszen akadnak olyan intézmények, amelyek csak a nyár utolsó hetében tartanak szülői értekezletet. A beszoktatás menete, a napirend, hogy mit kell vinni, ezek mind olyan kérdések, amelyek augusztus utolsó heteiben már igencsak nyomják a szülői vállakat. Bár az óvodák jelentős eltéréseket mutatnak sok területen, azért megpróbálunk egy kis segítséget nyújtani abban, hogy miket jó, ha beszerzünk az óvodakezdéshez.

A legtöbb óvoda a következő dolgok beszerzését kéri a szülőktől:



ÁgyneműA délutáni alváshoz a legtöbb helyen csak ágyneműhuzatot kérnek, ám akadnak olyan intézmények is, ahol a paplant, a párnát és a lepedőt is nekünk kell biztosítanunk, sőt az sem kizárt, hogy ágyhuzat helyett csak egy polárplédet és egy párnát kell vinni az ebédet követő szundikáláshoz. Bármelyiket is kérje az óvoda, igyekezzünk olyan ágyneműt, plédet vásárolni, amelyben szívesen fog aludni a gyermekünk. Ha például szereti a Verdák szereplőit, akkor biztosan örömmel hajtja majd álomra a fejét az oviban Villám McQueen társaságában.



Ovis zsákOvis zsákot általában olyan intézményekben szoktak kérni, ahol a gyerekeknek nincs saját öltözőszekrényük. Az ovis zsák legyen a kisgyerek számára jól felismerhető – például díszítse a kedvenc mesehőse vagy az óvodai jele - és praktikus, hiszen a gyermek minden óvodai holmiját ebben fogja elhelyezni. Az ovis zsákok általában vállfára akasztható - és jellemzően 1 nagy rekesszel ellátott - tárolók, de jó, havan rajtuk néhány kisebb zseb is, hogy ne kelljen mindent ömlesztve tartani.



TornazsákAz óvodák többsége tornazsákot is kér, hogy a kisgyerek tornafelszerelését (általában rövidnadrág, póló, tornacipő) elkülöníthessék a többi ruhától.

Tisztasági csomagA tisztasági csomag pontos tartalma intézményenként változhat, de amit szinte minden óvoda kér az a kisméretű törölköző, fésű, fogkefe, fogkrém, lányoknál hajcsat és hajgumi, de valahol wc papírt, zsebkendőt és szappant is tartalmaznia kell.



RuhákA váltóruha alapfelszerelése az óvodai létnek, hiszen gondoljunk csak bele, hogy mi magunk is hányszor öltöztetjük át a gyermekünket otthon. Magára borítja a vizet, összekeni az ebéddel a pólóját vagy csak játék közben sáros lesz a nadrágja. Ez bizony előfordulhat az óvodába is, így jó, ha mindenből (póló, nadrág, alsónemű, zokni) legalább 2-3 garnitúrát tartunk az ovis zsákban vagy a szekrényében.



A benti ruhák elengedhetetlen eleme a benti cipő is, amelyet a gyerekek a csoportszobában és az óvoda épületén belül hordanak. Ez jó, ha kényelmes, a bokát jól tartó és nem túl meleg darab – például egy jó minőségű szandál. Ne feledjük, hogy a nap nagyobb részében ez lesz a gyermekünk lábán!



Ősszel ajánlatos egy vízhatlan nadrágot (gumigatyát), esőkabátot és gumicsizmát is bevinni, hogy nedves, nyirkos időben is önfeledten játszhasson a gyermekünk az udvaron, télen pedig a bélelt anorákról és bundás cipőről se feledkezzünk meg.

Természetesen minden óvoda kicsit más, mint a többi, így lehetséges, hogy míg az egyiknél szinte semmit nem kell vinni, addig a másiknál még a gyümölcsöket is tőlünk kérik. Az első szülői értekezleten ezért mindenképpen érdemes rákérdezni az ovis felszerelés pontos tartalmára, hogy magabiztosan és minden szükséges dologgal felszerelkezve érkezhessen a gyermekünk az első óvodai napjára.