Ahogy az lenni szokott, az idei nyár is egy pillanat alatt véget ért. Az ősz nemcsak azért különleges időszak, mert kezdődik az iskola, és egy kicsit lelassul az életünk, de immunrendszerünk miatt is kulcsfontosságú ez a pár hónap. Muszáj megerősödnünk, és teletömni magunkat vitamindús ételekkel, hogy télen elkerüljük a betegségeket, az őszi levertséget és a vitaminhiányt. Mutatjuk, melyek azok az őszi gyümölcsök és zöldségek, amik csodaszerként hatnak immunrendszeredre!

Gyümölcsök

1. Szőlő

Vitathatatlan, hogy a szőlő az ősz koronázatlan királynője. Szeptemberben nagyon könnyen hozzá lehet jutni a szőlőhöz, hiszen ekkor zajlik a szüret. Szemenként fogyasztva, vagy préselt szőlőléként is tökéletes tápanyagot biztosít, tele van B- és E-vitaminnal, emellett értékes foszfor és magnézium forrás. Érdemes figyelni a mennyiségre, ugyanis a szőlőben rengeteg cukor van, ezért este nem túl célszerű szőlőt falatozgatni, de reggeli mellé vagy tízóraira kitűnő választás.

2. Alma

Az alma Magyarországon az egyik legnépszerűbb gyümölcs. Egyrészt olcsó, és egész évben aránylag könnyen hozzá lehet jutni, másrészt számtalan fajtája van, a roppanóstól a kásásig, a pirostól a zöldig. Az alma amellett, hogy nagyon finom, sokszínűen felhasználható: nyersen fogyasztva, levesnek, kompótnak, és süteményekhez is. Ez a gyümölcs több mint 30 féle nyomelemet és vitamint tartalmaz, többek között A-, B1-, B6-vitamint, kalciumot, magnéziumot és folsavat. Nem véletlen a mondás: „Minden nap egy alma, az orvost távol tartja".

3. BirsalmaA birsalma sokkal megosztóbb gyümölcs, mint a fentebb említett alma. Sokan nem szeretik, vagy inkább a birsalmából készült kompótot és sajtot fogyasztják, pedig ősszel óriási hasznát veheted immunerősítő hatásának. Az érett birsalma kiemelkedően sok C vitamint tartalmaz, és P vitaminban is gazdag, emellett rengeteg vasat tartalmaz. Ha már beteg vagy, és nincs étvágyad, akkor is jól jöhet a birsalma, ugyanis ez a gyümölcs jó étvágyat csinál.

4. KörteA körtében rengeteg C-és K-vitamin van, de rézben is bővelkedik. Ez a rostdús gyümölcs kifejezetten jót tesz a szívnek, egyes szakértők szerint rendszeres fogyasztásával 50%-kal csökken a stroke esélye. Alacsony glikémiás indexének köszönhetően tökéletesen beépíthető bármilyen diétába, édes íze miatt még az édesség utáni vágyunkat is csillapíthatja.



Zöldségek1. ÉdesburgonyaAz édesburgonya íze nagyon hasonlít a sütőtökhöz, mégis kicsit másabb. Kiváló köret lehet akár sütve, akár püréként, és ősszel a legtöbb üzlet polcain megtalálható. Amellett, hogy ízletes, és rengeteg tápanyagot tartalmaz, található benne B1-, B2-, B6- és E-vitamint is, és sok benne a fehérje is.

2. SütőtökHa már az előbb megemlítettük, muszáj pár szót írnunk a sütőtökről is, ami sokaknál az abszolút őszi favorit zöldség. Rengeteg izgalmas felhasználási módja van, de megsütve, egy kis mézzel, vagy krémlevesnek a legfinomabb. A sütőtöknek elképesztően magas a C-vitamin tartalma, a benne található káliumnak köszönhetően tisztítja a vért és segíti a szervezet méregtelenítését, így egy őszi tisztítókúrában is megállja a helyét.

3. VöröskáposztaA vöröskáposzta isteni finom savanyítva, salátába és párolva. Sokan a szegények gyógyszereként is emlegetik a benne található magas A-, B- és C-vitamintartalma miatt. Itt érdemes megemlíteni a kelkáposztát is, ami kiváló alapanyaga lehet az immunerősítő zöldturmixoknak, de a rakott kelnél finomabb, laktatóbb és egészségesebb főétel kevés van. Egyetlen hátránya van: a káposzta kissé puffaszt, így ha tudod, hogy másnap szűk ruhát szeretnél felvenni, jobb, ha nem erőlteted a fogyasztását.

4. PadlizsánA padlizsán legalább annyira megosztó zöldség, mint a sütőtök. Sokan nem szeretik, vagy csupán azért nem fogyasztják, mert nem tudják, mit készíthetnének belőle. Való igaz, hogy a padlizsán nagyon különleges zöldség domináns íze miatt. Ez a zöldség segíti a cukorbetegség megelőzését és a vas előállítását, jó C-vitamin forrás, de bővelkedik B- és K-vitaminban, magnéziumban és mangánban is.