Cookytól 27 évvel fiatalabb a kedvese Szécsi Debóra, amiért sokan támadták a párt. Azonban úgy tűnik, a kapcsolatuk remekül működik, erről árulkodik, hogy két kisfiúk is született, és Debóra szerint fel sem merült bennük soha a szakítás.

Rajongói arról faggatták a fiatal lányt, hogy okozott-e bármiféle problémát ez a nagy korkülönbség.

"Négy éve vagyunk együtt, van két csodálatos gyermekünk, és a mai napig úgy szeretjük egymást, mint az elején! Nem a számok határozzák meg a boldogságot! Elég, ha csak megnézzük manapság hány olyan pát ment szét, akik ugyanaz a korosztály... Nálunk nagy a korkülönbség, de még soha nem jutott olyan az eszünkbe, hogy külön folytassuk! - írta Debóra.

A fiatal anyuka arról is őszintén vallott, hogy olykor nem könnyű a két lurkóval.

„Természetesen nekem is vannak feszültebb pillanataim, amikor a gyermekeim feszegetik a határaimat, például amikor százszor megkéred, hogy mondjuk ne tologassa az autót az üvegasztalon, de természetesen azért is végigtolja még egyszer... akkor azért fogom a fejemet, és erőteljesebben rájuk szoktam szólni... Ami talán a legnehezebb, hogy egymást viszik bele a „rosszba", így sokkal bátrabbak..."