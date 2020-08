Kezdetben nem tulajdonított nagy jelentőséget a panaszoknak Péter Szabó Szilvia. Ám később már előfordult, hogy felegyenesedni sem bírt a gyomorgörcstől, ekkor orvoshoz fordult.

„Tavaly év végén sűrűsödtek a tünetek, előfordult, hogy a gyomorgörcstől alig bírtam felegyenesedni... Ilyenkor általában az alvás és a fájdalomcsillapító segített. Ekkor rendre enyhültek a tünetek, de nem hagyott nyugodni a dolog. Elmentem egy akupunktúrával foglalkozó egészségközpontba, ahol természetesen vérvizsgálaton is átestem. Érdekes értékek jöttek ki. Az már biztos, hogy laktózra és gluténra nem, de a hisztaminra sajnos érzékeny vagyok. A dietetikusom jelenleg arra figyel, hogy megtaláljuk a számomra legmegfelelőbb étrendet. Elvileg van egy induló inzulinrezisztenciám is" – mesélte a Ripostnak.

A diétát a munkái alatt is természetesen be kell tartani, így a Sztárban sztár próbáira is ételhordókkal jár, és a koncertekre is visz magával ennivalót.

„Az előírásoknak megfelelően étkezem, és ezt követnem kell majd a műsor alatt is. A TV2 büféjében istenien főznek, ott szokott mindenki ebédelni a stábból, ezért a dietetikusom minden héten segít majd abban, hogy mit ehetek az étlapról, illetve mely ételeket tudom beilleszteni a diétámba" – mesélte Szilvia.