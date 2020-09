Az énekesnő korábban számos betegséggel küzdött, ezért a családja és a rokonai elképesztően féltik őt. A járvány-helyzet miatt nem tudja megölelni és megpuszilni a szeretteit, és ez az ami a legjobban hiányzik Margitnak.

„Nagyon hiányzik, hogy megölelhessem az ottani barátaimat. Normál esetben bemegyek a sláger tévébe, és már mindenki ugrik is a nyakamba, ölelés és puszihegyeket kapok. Ez sajnos most nincs. Kevesen vannak körülöttem, ők is maszkban és fertőtlenítőben, óvnak, mint a hímes tojást. Sajnos tudják, hogy nemcsak az életkoromból adódóan, hanem korábbi rákos betegségem és szív- és érrendszeri problémáimból adódóan nagyon oda kell figyelnem" -fogalmazta meg Margit a Borsnak.