Horváth Charlie is fellépett a raktárkoncerten, már nagyon várta, hogy újra színpadra állhasson. A bezártságot jól viselte, mert elütötte otthon az időt házimunkával, illetve új lemezét is befejezte. Viszont az őt sem érintette jól, hogy nem tud koncertet adni.

„Rengeteg kolléga különösen anyagi szempontból megszenvedte ezt a helyzetet. Szörnyű belegondolni, hogy még nincs vége, és ki tudja, meddig fog ez tartani... Az biztos, hogy ez egy borzasztóan feszült helyzet. Engem – aki 73 éves leszek októberben –, örömmel tölt el, hogy egészséges vagyok. Nem tudom, hogy még mit hoz a sors, de hálás vagyok mindazért, amim van"

Szerencsére az énekesnek van egy nagy támasza a nehéz időkben, ő pedig nem más, mint a kisunokája.

„Az unokám, Erik segített átvészelni a bezártságot. Ő most 9 éves, vele mindig sokat beszélgetünk, nagyon szeretjük egymást. Okos, ügyes kisember – akárcsak a nagypapa –, minden érdekli: most épp pingpongozni akar, de focizik is. Zenei hallása is van, sőt a verseket is gyorsan megtanulja, nagyon büszke vagyok rá! Engem a kisunokám tart életben és az öreg zenészbarátok" – mesélte a zenész a Ripostnak