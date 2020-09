Farkasházi Réka kiegyensúlyozott, boldog házasságban éli a mindennapjait. Nagy egyetértésben élnek együtt férjével, Sárközy Bencével, ami annak is köszönhető, hogy mindig mindenben támogatják a másikat, egyeznek a gyermeknevelési elveik és amikor csak tudnak, időt szakítanak arra is, hogy ne csak szülőként, hanem férfiként és nőként is jelen legyenek egymás életében.

A 25. évfordulójuk alkalmából ki is találtak valamit, azért, hogy még több időt tudjanak kettesben eltölteni.

"Rendszerint a közértben randizunk! Vásárlás és ügyintézés közben tudunk kicsit kettesben lenni, pont a karantén előtt volt a huszonötödik évfordulónk. Kettesben töltöttük az estét - vagyis fél tízre már itthon voltunk -, de így is nagyon jólesett. Megbeszéltük, hogy ha már az első huszonöt évünk ilyen jól sikerült, tartozunk magunknak annyival, hogy egy év alatt huszonöt randit szervezünk!" - nyilatkozta a Story magazinnak Réka.