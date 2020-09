A hideg idő egyre közeleg, s ilyenkor nem árt egy szakemberrel kitisztíttatni és felülvizsgáltatni a fűtőberendezésünket , főleg ha nyílt lánggal égő készülékkel rendelkezünk, ezeknél ugyanis fennáll a lehetőség, hogy a szén-monoxid veszélyes mennyiségűre dúsul a lakásban , ez pedig mérgezést vagy akár halált is okozhat.



Mi az a szén-monoxidA szén-monoxid (CO) színtelen, szagtalan, íztelen, nem irritáló, ugyanakkor toxikusgáz, amely a szerves anyagok nem teljes égése során keletkezik. A CO legnagyobb kockázata éppen abban rejlik, hogy

az emberi érzékszervek által nem észrevehető,így az érintettek sokszor nem is tudnak róla, hogy veszélyben forognak.

Miért veszélyes a szén-monoxidÉvente több száz esethez riasztják a tűzoltókat szén-monoxid-mérgezéssel kapcsolatban, leginkább télen, hiszen ilyenkor zárva tartjuk az ablakokat, ugyanakkor beindítjuk a fűtést, s ha ez utóbbi nyílt lánggal égő típus, előfordulhat, hogy a CO felszaporodik a lakásban.

A szén-monoxid-mérgezés eleinte nyugtalansággal, fejfájással, szédüléssel, émelygéssel, hányással járhat, később izomgörcs, eszméletvesztés léphet fel és akár halállal is végződhet. Így nagyon fontos, hogy ha a kezdeti tüneteket észleljük és a lakásban nyílt égésterű berendezés található (kályha, kandalló, cirkó, gázsütő, gázkazán, gáz vízmelegítő stb.) azonnal szellőztessünk vagy menjünk friss levegőre, mert lehetséges, hogy a megnövekedett szén-monoxid koncentráció okozza a panaszainkat.

Mit tegyünk, hogy ne legyünk veszélyben