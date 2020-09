A 26 esztendős Jan Schönnemann napi 2-3 litert iszik meg a saját vizeletéből. A hamburgi férfi azt állítja, hogy ez megakadályozza azt, hogy lebetegedjen és a depresszióján is segit. Jan a bőrébe is belemasszírozza a vizeletét, valamint a szemébe, orrába és a fülébe is fecskendez belőle. Shivambu Kalpának, vagyis vizeletterápiának hívják ezt a bizarr gyógymódot, melyre Jan esküszik - írja a Northfoto.