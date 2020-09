Katalin testvére, James Middleton idén vette volna feleségül kedvesét, Alizee Thevenet-et, akinek 2019 őszén kért meg a kezét. Ám a koronavírus-járvány miatt muszáj volt elhalasztaniuk a nagy napot a jövő évre.

Egyszer már elhalasztották az esküvőt, mikor berobbant a járvány első hulláma, de mivel most sem sokkal jobb a helyzet, így kénytelenek eltolni a nagy napot. Katalin és a család többi tagja is nagyon szomorú, hiszen szerették volna már hivatalosan is megünnepelni, hogy James megtalálta élete párját - írja a Mirror.