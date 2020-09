A borzalmas tragédia az egész országot megrázta: egy öngyilkos férfi levetette magát egy emeletes ház tetejéről, ám éppen egy kétgyerekes családanyára zuhant, aki belehalt a sérüléseibe a gyerekei és férje szeme láttára.

Bronz Gábornak egyedül kell felnevelnie a hároméves Mártont és a hathónapos Boglárkát. Az édesanya hamvainak egy részét Kispesten, a másik részét Erdélyben szórják szét.

„Miután a határt átlépem, tudom, hogy karanténba kell mennem. Ezt nem bánom, hiszen életem szerelméről van szó. Két hetet kell egyedül töltenem a lakásban, melyben Erzsébettel is éltem. Már egyébként a tragédia óta többször is jártam ott, és magam is meglepődtem azon, hogy az élmény nem rossz számomra. A szép emlékeket idézem fel inkább" – mondta Gábor a Blikknek.

Az apa csakis a gyerekeiből tud erőt meríteni a borzalmas tragédia után.

„Egyik nap Márton megkérdezte tőlem, hogy anya miatt sírok-e. Nem hazudtam neki, igennel válaszoltam. Ő ezután megölelt. Csodálatos érzékenység van a kisfiamban" – mesélte Gábor.