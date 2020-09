Kopogtató termésekbőlGyönyörű őszi kopogtatókat készíthetünk bejárati, vagy akár beltéri ajtóinkra. Nem kell más hozzá, mint egy ragasztópisztoly, néhány színes falevél, toboz, szárított virág, de az őszi kopogtatók is nagyon sokfélék lehetnek. A kopogtató alapját kirakhatod gesztenyékkel, magvakkal, de vesszőket is összefűzhetsz. Nagyon jól mutat az őszi kopogtatón a makk, a gesztenye, és a toboz, de bátran használhatsz őszi virágokat és kis méretű dísztököket is. Az üzletek polcai is telis-tele vannak őszi, ragasztható dekorációkkal és feliratokkal, így ha szeretnéd, ezeket is kedvedre variálhatod.

Dísztök mécsesA dísztökből készített mécses egyszerűen, és pillanatok alatt elkészíthető, és eszméletlenül látványos. A dísztök mécses hangulatos dísze lehet az otthonodnak az év ezen szakában. Fogj egy dísztököt, vágd le a tetejét, kapard ki a közepét, és tegyél bele mécsest, vagy ha azt szeretnéd, hogy még tartósabb legyen, töltsd fel a dísztök belsejét viasszal, és szúrj bele egy kanócot. A dísztök mécsest úgy is elkészítheted, akár a halloween tököt. Miután kifaragtad, szúrj az oldalára apró lyukakat, majd helyezd vissza a tök tetejét. Ez a dekoráció nagyon különleges hangulatot teremt a hosszú őszi estéken.

Váza dísztökbőlA megfaragott dísztökbe nemcsak mécsest, de virágokat is helyezhetsz. A dísztök önmagában, egy gyümölcskosárban is szuperül fest, de ha szeretnél egy kicsit látványosabb dekorációt készíteni, bátran engedd el a fantáziádat. Vágd ki a tök belsejét, majd tegyél bele egy konzervdobozt, vagy vázát. Ha vágott virágot szeretnél a tökbe tenni, a konzervben rendszeresen cserélheted a vizet, de vizes, vagy száraz oázist is helyezhetsz bele. Gyönyörűen fest a krizantém, a rózsa, de ültethetsz pozsgás növényeket is a konzervdobozba, amelyek mohával körülvéve remekül mutatnak.

Asztaldísz őszi bogyókból és termésekbőlAz ősz azért is hálás hónap, mert a dekorációkhoz sokszor elég csak az utcán végig sétálni. Számtalan őszi termés és bogyó elérhető közvetlenül a természetből: ilyen a mogyoró, a dió, a makk, a toboz, a gesztenye, a csipkebogyó, a berkenye, a moha, a zuzmó, a zsidó cseresznye, de a színes, őszi falevelek és egy-egy szebb fadarab is kincset érhet. Ha asztaldíszt szeretnél gyártani, az a legegyszerűbb, ha kompozícióba állítod a felsorolt növényeket és terméseket. Helyezd őket fonott kosárba, fából készült tálalóra, vagy régi teáscsészébe, és ha szeretnéd, dobd fel néhány gyertyával vagy dísztökkel.

Dekoráció fatörzsszeletekbőlA fa nagyon népszerű dekorációs anyag manapság: nemcsak hasáb, de szelet formájában is remekül díszíthető. Ha nincs senki, aki szép, vékony fatörzsszeleteket tud vágni neked, szaladj el a közeli virágkötészetbe, ahol biztosan találsz néhány olyan darabot, amelyet kedvedre díszíthetsz. A legegyszerűbb, ha narancssárgára fested a szeleteket, a fakéregre pedig mohákat, és egy bambusz darabot – ez lesz a tök szára - ragasztasz egy ragasztópisztoly segítségével. Ha szeretnél, akár szöveget is írhatsz a megalkotott „tökökbe", vagy egy–egy szót rájuk írva, többet egymás mellé helyezve hosszabb szöveg is kirakható. Ez a dekor inkább kültéren mutat jól, de ha berendezel otthonodban egy őszi sarkot, ott is tökéletesen megállja a helyét.