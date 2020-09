A Tények híradósa, Marsi Anikó úgy fog színpadra állni a TV2 Dancing with the Stars adásában, hogy korábban egy tánclépést sem tett. Anikó azt is bevallotta, hogy először nemet mondott a felkérésre, de később meggondolta magát.

„Nem én vagyok a kerület partiarca, bulikban sem igazán roptam. Először szabályosan kikértem magamnak a felkérést, aztán aludtam rá néhányat és úgy voltam vele, hogy miért ne?" – mesélte a Ripost-nak Anikó.