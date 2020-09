Miskolc az ország északkeleti részén, a Bükk lejtőinél fekszik, s már ez is előre vetíti, hogy ez a vidék bizony tele van természeti szépséggel, hiszen az acélváros közelében olyan remek kirándulócélpontok találhatóak, mint Lillafüred, Diósgyőr vagy a Szalajka-völgye. Így, ha valaki még az őszi időszakra tervez egy hosszú hétvégés kiruccanást vagy akár annál is többet, érdemes ezzel a desztinációval is számolnia, mert csupa csoda vár itt az utazókra.

LillafüredLillafüred voltaképpen Miskolc agglomerációjához tartozik, mégis olyan mintha egy másik világba csöppennénk. Míg Miskolc ipari, városias, tele lakótelepekkel, buszokkal, villamosokkal, addig Lillafüred a természet lágy ölén fekszik, patakokkal, erdővel körülölelve, s maximum a kisvasút dudálása veri fel itt a béke csendjét.



A Szinva és a Garadna patak összefolyásánál található település tele van olyan látnivalókkal, amelyek már önmagukban is megérnek egy utazást, de ha csak átugrunk Miskolcról, akkor amit mindenképpen érdemes megnéznünk, az a lillafüredi Palotaszálló környéke. A mesebeli kastélyra hasonlító épület kész csodavilág fantasztikus függőkerttel, vízeséssel, a lobbiban hatalmas – ősszel és télen fával tüzelt – kandallóval, amely mellett, megfáradt vándorként, elkortyolhatunk egy pohár bort vagy egy forró csokoládét. A szálló mellett télen korcsolyázhatunk a Hámori-tó jegén, nyáron pedig csónakázhatunk a vízen, ám ősszel is gyönyörű arcát mutatja a táj, ahogyan a Palotaszálló képe tükröződik a habokban, s a Bükk fáinak levelei színesre festik a vidéket. Akik szeretnek sétálni, azok kirándulhatnak kisebbet vagy nagyobbat az erdőben, az igazi fanatikusok pedig akár egy nagyobb erdei túrára is vállalkozhatnak egészen a Diósgyőri várig...

Diósgyőr várAkárcsak a Palotaszálló a Diósgyőri vár is a romantika szerelmeseinek kedvező úti cél. Lillafüredről az erdőn át nagyjából egy 3 órás vadregényes túrával juthat el ide a vállalkozó szellemű turista, de aki kényelmes az autóval is érkezhet.

A Szinva-patak völgyéből kiemelkedő szikladombon trónoló vár egyes feljegyzések szerint már a 13. században is itt állt, ám az akkori földvár a tatárjárás idején elpusztult. Ezt követően egy szolid kéttornyos kővárat emeltek a helyébe, amelyből lassan, de biztosan a XIV. század derekára gótikus várkastély kerekedett 4 toronnyal, vizesárokkal, pompás lakosztályokkal és hatalmas lovagteremmel. Nem csoda hát, ha Diósgyőr vára sokáig az ország legszebb erődítményei közé tartozott, ahol az uralkodó is szívesen töltötte az idejét. Fénykorának a mohácsi csatavesztés vetett végett, s a XIX. századra szinte csak rom maradt a hajdani csodás várkastélyból.

A XX. század közepén kezdtek neki a romok feltárásának és hosszas, kitartó munka eredményeképpen 2014 nyarán került sor a felújított Diósgyőri vár átadására. Ha most kirándulunk, erre, már nem egy romhalmazt kell látnunk, hanem egy kész időutazáson vehetünk részt, amelynek keretén belül keresztülsétálhatunk a várkastély termein, végigizgulhatunk egy lovagi tornát, bekapcsolódhatunk a történelmi játékokba és hagyományőrző programokba, de ha előre tájékozódunk, akkor akár egy koncertbe vagy egy gasztrofesztiválba is belecsöppenhetünk.

Szalajka-völgyA paloták és várak után – főleg ha nem túrázva jutottunk el Lillafüredről Diósgyőrbe – itt az ideje egy kis sétának illetve egy kis vonatozásnak... vagy inkább kisvonatozásnak? Aki szereti a múltidéző, zakatoló kisvonatot, az garantáltan imádni fogja ezt a programot, hiszen itt (is) szállítja a turistákat a keskeny nyomtávú erdei vasút, amely csodás helyeken kanyarog. Annak ellenére, hogy a kisvasút remek móka, gyalog is érdemes – vagy oda vagy vissza –megtenni a sínek mentén ezt a nagyjából 5 km-es sétát a Fateleptől a Gloriette-tisztásig, hiszen olyan látványosságokkal találkozhatunk út közben, mint az Erdei Múzeum, a pisztrángtelep, az Istállós-kői –barlang vagy a Szalajka-völgy leghíresebb látnivalója, a Fátyol-vízesés, amely a maga 17 méteres hosszával és 18 lépcsőjével kész természeti csoda.

Miskolc környéke tehát rengeteg nagyon szép és érdekes kirándulási lehetőséggel várja a hazai tájakat kedvelő turistákat, az ősz pedig remek alkalom arra, hogy fel is fedezzük ezeket, mert belföldön utazni is legalább olyan jó, mint más országokat felfedezni.