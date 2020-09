A koronavírus az énekes, Caramel és családja számításait is keresztbe húzta: Idén szerettek volna belefogni a családbővítésbe, házvásárlásba, de a bizonytalan helyzet miatt ezt el kellett halasztaniuk.

Caramel szakmai és magénéleti terveit is felborította a koronavírus. Bár az énekes próbálja ennek az időszaknak is a jó oldalát nézni, de az elhúzódó járványhelyzet miatt neki is több mindenről le kellett mondania.

"Ha nem lett volna ez az egész helyzet, akkor valószínűleg már készülnénk a családbővítésre, de picit módosítottuk az ez irányú terveinket. Amikor elkezdődött a koronavírus-járvány, csak azt az egyet fogadtam meg, hogy megpróbálok felelősségteljesen döntéseket hozni. Szerettünk volna építkezni, telket vásárolni, most mindezt félretettük, mert bizonytalan a munkám. Amíg nem látom határozottabban a jövőt, addig kivárunk" - mondta Caramel a Borsnak.

Az énekes számára a szakmai életét is teljesen felborította a pandémia, mivel nem fordult elő korábban, hogy ilyen hosszú ideig ne álljon színpadra.

"Az első egy hónapban élveztem, hogy végre otthon lehetek. Jólesett egy picit pihenni. De ahogy telt az idő, eltelt egy hónap, másfél, kezdtem úgy érezni, hogy hasztalanul peregnek a napok. Nem jött a vakcina, nem jött a megoldás" - mesélte az énekes.

Bár tele voltak bizonytalansággal az elmúlt hetek, hónapok, Caramel próbálta előnyére fordítani a bezártságot.

"Rám nagyon inspirálóan hatott ez a korszak, amelyről már írtam egy fél lemeznyi számot" - zárta le a családfő.