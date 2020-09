Az amerikai edző tavaly tért vissza Magyarországra, eddig azonban nem igazán kereste a reflektorfényt. Shane most az RTL Klubon futó Fókusz című műsorban beszélt a munkájáról és a magánéletéről egyaránt.

„Nem mindig voltam biztos a döntéseimben, de meghoztam őket és együtt is éltem velük. Néhányról kiderült, hogy nem működtek. De igazából sosem tudhatod, hogy amit évekkel korábban kitalálsz, az beválik-e később. Közben folyamatosan azon agyalsz, hogy mindent jól csinálsz-e. Rengeteg álmatlan éjszakám volt emiatt, hatalmas nyomás volt rajtam. De elkötelezettnek kell maradnod, és most már én is sokkal magabiztosabb vagyok. Erősebben hiszek az elképzeléseimben" – kezdte Tusup, majd rövidesen átért a magánéletére.

„Anyukám elrángatott egy borkóstolós hétvégére. Én egyáltalán nem akartam menni, de mondta, hogy ott lesz az a lány, Courtney. Mondtam, jó, rendben, a kedvedért elmegyek. De egyáltalán nem voltam ismerkedős hangulatban. Aztán megláttam őt. Hogy ő lenne Courtney? Máris jobban érdekel ez a borozás. Egyből egymásra hangolódtunk, nagyon sokat beszélgettünk azon a hétvégén. Különösen jó érzés volt, hogy egy bennsőséges családi hangulatban ismerhettem meg. Így máris megvolt a speciális kapcsolat közöttünk" - emlékezett vissza.