Király Linda őszinte vallomást tett: ő is elkapta a koronavírust, és ezt nem is titkolja tovább.

Király Linda is elkapta a koronavírust, ám sokáig vívódott, hogy ezt megossza-e a követőivel vagy sem. Végül úgy döntött, megosztja a rajongókkal a tapasztalatait. Az Instagram-oldalán közzétett posztban részletesn beszámolt a tüneteiről, ahogy arról is, hogy most már jól van.

"Sajnos minden óvintézkedést betartva (külföldön sem voltam a karantén előtt óta) én is elkaptam a COVID-ot valamelyik munkám során. Természetesen lejelentettem azonnal és karanténba vonultam rögtön.

Úgy indult az egész, hogy szörnyű migrénem volt és elkezdett folyni az orrom. Mivel én gyerekkorom óta küzdök az allergiával, azt hittem hogy a parlagfű miatt van. Nem volt làzam, nem köhögtem. Aztán elment a szaglàsom és akkor már tudtam, hogy ez valami màs és rögtön elmentem tesztre. Mind a 2 teszt pozitív lett. Pàr nappal késôbb indultak a keményebb tünetek. Rázott a hideg, de tovàbbra sem volt lázam, utàna pedig jöttek a légzési nehézségek. Olyan volt, mintha egy elefànt ülne a mellkasomon és nem tudtam egy rendes mély levegőt venni. Most màr szerencsére jól vagyok és tegnap kaptam a jó hírt hogy a két hét karantén után az ellenőrző tesztem is negatív lett!

Végre újra dolgozhatok és remélem lassan mehetek babàzni is a Viktorékhoz. Nagyon terjed ez a vírus és mostmàr egyre többen pozitívak, úgy hogy kérlek vigyázzatok magatokra és egymásra!" - írja a posztjában az énekesnő.