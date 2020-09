A közkedvelt magyar énekes, Oláh Gergő sosem tagadta, hogy mélyszegénységből küzdötte fel magát. Az énekes évekkel ezelőtt még az albérletet is alig tudta kifizetni, most azonban mindent meg tud adni a gyermekeinek.

"Azon időszaka az életemnek nagyon meghatározó volt. Ma is pontosan fel tudom idézni, milyen érzés nélkülözni, milyen, amikor nincs étel, nincs cipő, nincs semmi sem. Mélyszegénységből jöttem, amit nem lehet elfelejteni, s talán pont ezért becsülök az átlagosnál mindent sokkal jobban." - mesélte a Borsnak az énekes.