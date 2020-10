Az ősz közeledtével nemcsak az időjárás változik, hanem néhány rutinszerű szokást is átalakítunk a hideg idő beköszöntével. A bőrünkre és a hajunkra egész évben nagyon odafigyelünk, viszont néhányan biztosan nem tudják, hogy ahogyan bőrünk, úgy hajunk is másfajta ápolásra szorul a különböző évszakokban. Bemutatunk néhány praktikát, amit érdemes beleépíteni az őszi hajápolási rutinunkba.

A meleg nyári napok után az őszi hónapokban már nincsen szűkségünk a napvédő samponokra, így azokat ajánlott lecserélni tápanyagokban gazdag készítményekre.

A hajunknak megfelelő sampon kiválasztása mellett elengedhetetlen, hogy balzsamot és a hajmosás után hajvégápoló olajjal is tápláljuk a hajhagymáinkat és a hajkoronánkat. Ezek megfelelő kiválasztásához mindenképpen kérjük szakember, fodrász segítségét.

Hajmosáskor érdemes kicsit megmasszírozni a fejbőrünket, körkörös mozdulatokat végezve serkentjük a vérkeringést és csökkentjük a hajhullás kialakulását.

A hidegebb időszakban próbáljuk meg kitolni a hajmosást és minél ritkábban sort keríteni rá. Ez azért célszerű, mert a fejbőrön található faggyúmirigy által termelt zsíroknak védő hatása van, amit a gyakori hajmosás elpusztít és egy idő után kiszárad a fejbőr és elkezd hámlani. Amennyiben lehetséges - természetesen ez függ a haj mennyiségétől és hosszától is - legkorábban hetente mossuk meg a hajunkat.

Míg nyáron sokan hagyják hajmosás után természetesen száradni a hajukat, fontos, hogy a hideg idő közeledtével hajmosás után mihamarabb szárítsuk meg a hajunkat, mert ha huzamosabb ideig vizes hajjal és fejbőrrel mászkálunk a lakásban, megfázhat, és ennek következtében kiszáradhat a fejbőr, ami szintén korpásodáshoz és hajhulláshoz vezet.

A hideg időben könnyen megfázhatunk, ami a fejbőrünkre is igaz lehet, éppen ezért hajmosás után közvetlen ne menjünk utcára, várjunk legalább egy órát, mielőtt kimegyünk a szabadba. Ha ezt nem tartjuk be, rövid időn belül korpásodás és hajhullás következhet be.

A haj egészségének megőrzése érdekében nem elég megfelelő szérumokkal, készítményekkel ápolni a hajunkat, a kiegyensúlyozott, egészséges táplálkozás szintén elengedhetetlen része az életerős és dús hajkoronának. Fontos, hogy elegendő mennyiségű B, C, és E-vitamint, illetve cinket és vasat vigyünk be a szervezetünkbe.

Végezetül pedig érdemes 2-3 havonta meglátogatni a fodrászunkat, hogy a töredezett hajvégektől megszabadítson minket, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy kellőképpen tudjon regenerálódni a haj és még élettel telibb és ragyogóbb legyen.