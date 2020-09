Az őszi/téli szezon egyik legkedveltebb ruhadarabja a pulóver. Meleg, kényelmes viselete, ám ne gondoljuk, hogy csak azért, mert praktikus, nem lehet kifejezetten csinos is az, aki pulcsit visel, hiszen idén számos fazonból válogathatunk, amelyeket bizony ezerféleképpen is viselhetünk.

A pulóver örök darab, sosem megy ki a divatból, maximum a színek és fazonok változnak bizonyos időközönként, na meg az, hogy éppen hogyan trendi viselni őket. Az idei ősz/tél legfelkapottabb árnyalatairól előző cikkünkben írtunk már, most pedig lássuk, milyen pulcsikat érdemes hordanunk ebben a szezonban.



Oversize pulóverekAz idei ősszel/télen is az egyik legdivatosabb modell az oversize, azaz a túlméretezett pulóver, amely kissé úgy fest, mint amikor egy kislány magára rángatja az anyukája ruháját. Ez a típus nagyon praktikus, hiszen ápol és eltakar, ráadásul jó meleg is, így biztosan nem fogsz fázni benne, akkor sem, ha kint már igencsak hűvösre fordul az idő. De vigyázz, mert ha nem vagy körültekintő, akkor némiképp lelences benyomást kelthetsz az oversize pulcsi viselésével, ha azonban jó színt és fazont választasz, valamint megfelelően kombinálod más elemekkel, akkor kifejezetten sikkes is tud lenni ez a ruhadarab. Az oversize pulcsihoz párosíts szűk farmert vagy egy leggings-t, s ha mindezt megkoronázod még egy térd- vagy bokacsizmával is, biztosan nem marad el a siker.

Köldökvillantós pulcsikAz idei szezon a végletekről szól. Az előbb azt írtam, hogy nagyon divatosak a túlméretezett pulóverek, ugyanakkor legalább ennyire trendi, ha olyan darabot választasz, amely éppen csak a derekadig ér. Aki bevállalós és nem fázik, az akár derékvonal felett végződő pulcsit is hordat, mert ezek is nagyon mennek idén. Az ilyen típushoz érdemes magasan – köldök vagy afelett - záródó nadrágot vagy szoknyát választani, mert így szépen kiemeli a derekat és extra nőies hatást kelt.

Akik konzervatívabbak, nem mutogatják feltétlenül szívesen a hasukat vagy egyszerűen csak fagyosak, azok válasszák a kissé a derékvonal alá érő fazont. Ezek a típusok szintén remekül mutatnak mind nadrággal, mind pedig szoknyával, ráadásul kiengedve és elől vagy oldalt kicsit betűrve egyaránt nagyon divatosak.

KardigánokAnnak ellenére, hogy a kardigánok sosem mennek ki a divatból, lássuk be, hogy néhány évvel ezelőttig sokkal inkább a nagymamik és nagypapik gardróbjára volt jellemző ez a darab, mintsem a trendet követő fiatalok ruhatárára. Most azonban az újabb generáció is felfedezte a praktikus és kényelmes kardigánt, és kis rafinériával ismét divatba hozta.

A legjobb a kardigánban, hogy számos változatban kapható: lehet vékonyabb anyagú, ami tökéletesen illeszkedhet egy irodai viselethez, robosztus és vastag, ami remekül kiegészít egy sportosabb szettet, a test vonalát követő vagy lezser, akár a bokát verdeső, csipkés, gyöngyös, kötött, horgolt, gombos, kapcsos, megkötős, így tényleg bárki megtalálhatja a neki leginkább megfelelőt, legyen szó bármilyen stílusról vagy alkalomról.