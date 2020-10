Itt van az ősz és a hideg idővel együtt a nap sugarainak símogató, tápláló hatásától is el kell búcsúznunk egy időre. Ahhoz, hogy a szürke, D-vitamin szegény időszakban is megtarthassuk bőrünk üdeségét és vitalitását, hoztunk néhány szuper hatásos őszi arcpakolást, ami amellett, hogy látványos eredményt ad, még isteni finom is.