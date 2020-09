Váratlanul érte Bárdosi Sándort és Növényi Norbertet Csévharaszt polgármesterének megkeresése, aki a két jómadárhoz fordult némi segítségért. „Csévharaszt tiszteletbeli díszpolgárai vagyunk, nagyon szeretjük ezt a települést, nekem itt volt az esküvőm is, a karantén alatt pedig az egyik közeli gazdaságban vállaltunk munkát Norbival. Ha hívnak minket, szívesen jövünk" – mondta Bárdosi Sándor, akinek leesett az álla, mikor megtudta, hogy a polgármester miben is kéri a segítségüket.

„Egy településen mindig sok a tennivaló, dolgos kezekből pedig sosem elég. Közmunkára lettünk „ítélve", ami nagy váltás ahhoz képest, hogy nemrég még egy szépségverseny résztvevőinek tartottunk edzést. Egyszer fenn, egyszer lenn, természetesen ezt a feladatot is elvégezzük, Csévharaszt számíthat ránk" – mondta Növényi Norbert, akinek cimborája bár ismét a munka könnyebbik végét fogta meg, a családi béke érdekében egy cseppet sem bánta, hogy ezúttal közmunkásként kell dolgoznia. „A múltkori, szépségversenyen végzett munka okozott némi csetepatét otthon. Természetesen én mindent tagadok, nem is voltam ott. A fotón és a felvételen valami hasonmásom van. Egyébként is Norbi tehet mindenről" – mondta Bárdosi Sándor a Sláger TV műsorában.