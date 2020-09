Ahogyan arról korábban mi is beszámoltunk, a világhírű természettudós, aki már a közösségi médiában is jelen van nemrég meglátogatta a brit hecegi párt a Kensington-palota udvarában.

A találkozóról készült néhány fotó, amit a cambridge-i hercegi pár fel is töltött az Instagram oldalára. A jó hangulatú képeken látszik, hogy milyen jól érezték magukat Vilmos gyermekei is a természettudós látogatása során, ami viszont még ennél is szembeötlőbb volt az Katalin hercegné viselkedése. Több alkalommal is a hasát simogatta, ami miatt sokan arra gyanakodnak, hogy Vilmos felesége ismét áldott állapotban van - írja az Express.

A fotón jól látni, hogy csillogó szemekkel és nagy szeretettel, mosolyogva nézi Katalin a gyermekeit, miközben a hasához nyúl és simogatja azt.