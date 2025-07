Debütált David Lynch legutolsó filmje a Locarnoi Filmfesztiválon – Készülj az álomszerű utazásra!

David Lynch, a filmes misztériumok mestere, aki az álomszerű és szürreális filmvilágával generációkat inspirált, utolsó közreműködésével tér vissza – bár sajnos már nem él közöttünk. A Legend of the Happy Worker című dráma, amelyet Duwayne Dunham rendezett – aki korábban vágóként dolgozott Lynch legendás Twin Peaks sorozatán –, a 2025-ös Locarnoi Filmfesztiválon mutatkozik be.

David Lynch az egyik leghíresebb filmrendező volt.

David Lynch legutolsó filmje álomszerű rejtélyekkel debütál a Locarnoi Filmfesztiválon

Lynch januárban hunyt el Los Angelesben, a lánya otthonában, miután a várost sújtó erdőtüzek miatt evakuálták a családot. 78 éves volt. Bár legutóbb 2017-ben rendezett, méghozzá a Twin Peaks harmadik évadát, viszont az utóbbi években is megjelent kisebb szerepekben, például Steven Spielberg 2022-es filmjében, A Fabelman családban.

Vezető producerként dolgozott a Legend of the Happy Worker című filmen, amely így egyfajta utolsó filmes nyomot hagy maga után a nagy mester.

A Locarnoi Filmfesztivál, amely mindig is a különleges, izgalmas filmalkotások otthona volt, most egy olyan projektnek ad teret, amely a Lynch-rajongók és a művészfilm kedvelők számára egyaránt kiemelt esemény lesz. A film atmoszférája és hangulata még nem teljesen ismert, de már a csapat összetétele és Lynch neve garancia arra, hogy érdemes lesz odafigyelni.

Akik szeretik a mélyen szimbolikus, vizuálisan különleges, olykor zavarba ejtő filmes élményeket, nem hagyhatják ki ezt a premiert. Ez a film ugyanis nem csupán egy alkotás, hanem egy tisztelgés David Lynch előtt, aki az utolsó pillanatig jelen volt a művészetében.