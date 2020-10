Shai Fishman 19 évig élt boldog házasságban feleségével, Danielle-lel, amikor a tévében megpillantot egy műsort, a Big Love & Polyamory and Married and Dating néven futó show-t, amiután rájött, hogy valójában nem neki való a monogám életmód, hiszen mindig is nehezére esett korlátoznia az érzelmeit egy ember számára. A műsor hatására úgy érezte, hogy semmilyen téren nincs megfelelően kielégítve a házasságában és szívesen kipróbálná a nyitott kapcsolatot.

6 éven keresztül vitatkoztak és háborúztak a feleségével, próbálták megmenteni a házasságukat, de Fishman arra jutott, hogy a monogámia akadályozza meg őt a valódi boldogság elérésében. A feleség, Danielle azonban hallani sem akart a poliamóriáról, így beadták a válópert.

A polimóriát, mint párkapcsolati formát teljesen elkülönítik a swinger életmódtól, hiszen itt nemcsak szexuális, hanem érzelmi kötődés is kialakul a felek között.

A válás után 2 évvel Shai megismerkedett két nővel, akik eleinte monogámnak tartották magukat, de a férfi hatására belekóstoltak milyen édeshármasban élni és azóta együtt élik a mindennapokat.