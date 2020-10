A színész kendőzetlen őszinteséggel fedte fel saját maga és feleségének eddigi legnagyobb traumáját, azt, amikor egy évvel ezelőtt Máté kórházba került. Az egyik kereskedelmi csatornán futó sztárvetélkedőben ki lehet jelenti ők az egyik legőszintébb és legerősebb párosa. A legutóbbi adásban szépségversenyt rendeztek, ahol a fiúknak kellett kampánybeszédet írniuk, úgy mintha azt a lányok mondanák. A színész pedig nem sokáig vacakolt, leírta közös életük egyik legnehezebb időszakát.

„Egy évvel ezelőtt egy idegösszeomlással kórházba kerültem, és nyolc hónapon keresztül, ő mindennap próbált belém lelket önteni, de nem nagyon sikerült. Azt láttam, hogy ebben azt az embert teszem tönkre, aki nekem a legfontosabb, a feleségemet. Most, hogy én is túl vagyok rajta, meg te is, az azt jelenti, hogy itt vagyunk" - vallotta be a műsorban Máté, miközben Kíra a könnyeivel küszködött.